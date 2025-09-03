Жители Чехова смогут проголосовать за проведение интернета в деревнях округа

На сайте «Госуслуги» проходит голосование, в котором можно выбрать населенные пункты, где в 2026 году обеспечат доступ к высокоскоростному мобильному интернету. Сбор голосов продлится до 9 ноября.

Жителям Чехова необходимо отметить населенный пункт, в котором живет от 100 до тысячи человек, где требуется мобильная связь. На данный момент жители Чехова голосуют за подключение в селе Мелихово.

Принять участие в голосовании можно онлайн на портале «Госуслуги» или отправить письмо в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. В заявке необходимо указать фамилию, имя, отчество, адрес постоянной регистрации и населенный пункт.

По итогам голосования утвердят список населенных пунктов, где будут установлены базовые станции 2G/4G. Это позволит обеспечить качественную голосовую связь и высокоскоростной мобильный интернет.

Благодаря голосованию с 2021 года установили более пяти тысяч базовых станций в малочисленных населенных пунктах страны.