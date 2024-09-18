Жители Чехова смогут привиться от гриппа в мобильном пункте вакцинации

В городском округе продолжается вакцинация против гриппа. Жители Чехова могут сделать прививку рядом с домом, в том числе в мобильном пункте на Советской площади по средам.

Фельдшерско-акушерские пункты расположены в деревнях Васькино, Манушкино, Чепелево, а также в селах Талалихино, Молоди и Дубна. Каждый желающий может поставить там прививку в соответствии с графиком работы учреждения.

Помимо этого, жители могут обратиться в поликлинику по месту прикрепления или отправиться в мобильный пункт. Он работает каждую среду с 9:00 до 12:00 возле многофункционального центра на Советской площади.

Отметим, пациентов принимают с паспортом, полисом ОМС и СНИЛС. На данный момент доступны три вакцины: «Совигрипп» и «ФЛЮ-М» — для взрослых, а для детей — «Ультрикс Квадри».

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