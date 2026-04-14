Жители Чехова смогут поучаствовать в предварительном голосовании
В Московской области набирает обороты предварительное голосование партии «Единая Россия». Это ключевой этап подготовки к предстоящим выборам.
Особое внимание уделяется вовлечению жителей и сбору их мнений. Эти принципы реализуются и в Чехове.
«Предварительное голосование — это важный этап, на котором формируется команда, представляющая интересы людей. У каждого жителя есть возможность лично повлиять на этот процесс, выбрав достойных кандидатов. Сегодня особенно важно проявить гражданскую ответственность и принять участие в голосовании. Это простой и удобный формат, который обеспечивает прозрачность и безопасность», — отметил начальник отдела по работе с обращениями граждан МКУ ЕДДС МО Чехов Владимир Хоменков.
Активно обновляются кадры: доля новых кандидатов до 35 лет растет, а действующие депутаты составляют менее трети. Это отражает запрос на новые инициативы. Главную роль в предварительном голосовании играют местные жители. Именно они решают, кто будет представлять их интересы в будущем.
«Голосовать — это не только право, но и ответственность. Сегодня важно проявить гражданскую позицию и сделать свой выбор, от которого зависит будущее всех нас», — считает ведущий специалист по кадровому делопроизводству МКУ ЕДДС МО Чехов Елена Классен.
Процедура проходит в несколько этапов: до 30 апреля проходит выдвижение кандидатов. Регистрация избирателей пройдет с 20 апреля по 29 мая через «Госуслуги». Затем состоится электронное голосование — с 25 по 31 мая.
«В ближайшее время на сайте голосования избиратели смогут узнать о программах кандидатов. По моему мнению, участник предварительного голосования должен не просто предлагать инициативы, а быть в постоянном диалоге с жителями, слышать их запросы и вместе находить решения», — заявил депутат Государственной думы Александр Коган.
Документы на участие в предварительном голосовании «Единой России» подал депутат Алексей Батогов.
«За время моей работы в движении „Здоровое Отечество“ вместе с Общероссийским Народным фронтом и „Единой России“ было сделано много проектов, которыми я горжусь. Мои друзья и единомышленники меня поддержали. Теперь я делаю важный и ответственный шаг вперед. Мой избирательный округ на выборах включает хорошо знакомые мне городские округа Серпухов и Чехов. Здесь не первый год организовываю совместные спортивные и оздоровительные проекты, в том числе для ветеранов СВО и граждан с ограничениями по здоровью. Сегодня я иду на предварительное голосование, потому что чувствую поддержку людей и вижу, сколько еще задач впереди. И уверен, мой опыт, энергия и преданность делу позволят достойно представлять интересы жителей уже на областном уровне», — подчеркнул депутат фракции «Единая Россия» Алексей Батогов.
Благодаря предварительному голосованию жители Чехова могут самостоятельно выбрать команду, которая в будущем будет представлять их интересы.