Жители Чехова смогут обменять монеты на купюры

В округе до 4 октября проходит всероссийская акция «Монетная неделя». Жители Чехова могут собрать монеты, которые хранятся в домашних копилках, и принести их в выбранное банковское учреждение или торговую точку.

Для участия в акции нужно выбрать адрес удобного банка или магазина. К обмену принимают любые монеты, которые выпущены не ранее 1997 года и находятся в обороте. Чтобы ускорить процесс обмена, участникам акции рекомендуют заранее рассортировать деньги по номиналу. Ограничений по количеству монет нет.

В Чехове обменять монеты можно в 14 сетевых магазинах и в одном отделении банка. Адреса площадок можно найти на карте сайта.

«В прошлом году участвовали в акции — пришли в магазин возле дома и сдали всю накопившуюся мелочь. Очень удобно, что не надо стоять очередь в банке или ехать куда-то специально. В этот раз мелочь пойдут сдавать мои мама и дочка, они вдвоем копили монетки долгое время в копилке, а теперь решили их перевести в бумажный вариант», — рассказала жительница Чехова Ангелина.

Центральный банк Российской Федерации проводит акцию, чтобы вернуть в оборот монеты, которые годами лежат без дела в копилках и ящиках. мероприятие помогает экономить государству деньги на выпуске новых денег. Только весной текущего года в обращение удалось вернуть более 51 миллиона монет на сумму 242 миллиона рублей.