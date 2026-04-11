Жители Чехова сформируют новую Народную программу «Единой России»

Партия объявила о старте масштабного сбора инициатив жителей Подмосковья в новую программу, с которой пойдет на выборы. Действующая уже выполнена более чем на 93%.

За последние годы в Чехове прошли масштабные работы по благоустройству общественных пространств, обновлению школ и развитию социальной инфраструктуры. Жители активно предлагают свои идеи. В новую программу просят включить дополнительные меры по благоустройству дворов и общественных пространств, ремонту дорог, обновлению школьных стадионов и зон отдыха для детей.

Директор дома культуры «Русь» Андрей Аркадьев считает важным включить модернизацию технических средств для проведения праздников и мероприятий. Это необходимо, чтобы привлекать больше молодежи и населения. Местный житель Дмитрий Меськов попросил уделить внимание пешеходным зонам и освещению во дворах, так как в темное время суток тяжело проходить семьям с детьми.

Депутат Государственной думы Александр Коган напомнил, что «Единая Россия» строго следит за выполнением Народной программы. В нее включали более 800 тысяч наказов. Депутат Совета депутатов, исполнительный секретарь местного отделения партии Константин Безрукавый предложил усилить контроль за качеством уборки дворов и сделать удобную систему обратной связи, чтобы жители могли быстро сообщать о проблемах и видеть результат.

Депутат фракции «Единая Россия» Алексей Баготов отметил, что за пять лет Народная программа стала драйвером развития регионов, что особенно заметно в Чехове и Серпухове. Благодаря обратной связи от жителей бюджет используют эффективно. Он призвал жителей не оставаться в стороне и подавать предложения. Оставить наказ можно на сайте, по телефону горячей линии или при обращении в общественную приемную председателя партии.