Жители Чехова приступили к сдаче нормативов ГТО

На стадионе «Гидросталь» началась сдача нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Участники получили дополнительные баллы и проверили свои силы.

Спортсмены смогли улучшить результаты, которые уже показывали на фестивале во дворце спорта «Олимпийский» в феврале.

Ответственный за прием нормативов Иван Семенов рассказал, что желающие могут сдать беговые нормативы, подтягивания, отжимания, наклоны, прыжок в длину и пресс. Он подчеркнул, что это воспитывает молодежь, дает здоровое будущее, дополнительное образование и дисциплину. Состязания проходят регулярно — раз в две недели.

Капитан гандбольной команды «Лисы» Полина Мармыло пришла, чтобы сдать норматив на золотой значок, который нужен для поступления. Она назвала Чехов спортивной столицей Подмосковья, отметив развитие бокса, гандбола и спортивного населения в целом.

Принять участие может каждый: для этого нужно зарегистрироваться на сайте и пройти медицинский осмотр.