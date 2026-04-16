Жители Чехова приняли активное участие в регистрации на голосование

Жители Чехова, как и всей Московской области, смогут определить, кто именно будет представлять «Единую Россию» на предстоящих выборах в Госдуму и Мособлдуму. На сегодняшний день зарегистрировались около 650 человек.

В Чехове на голосование активно выдвигаются кандидаты из бюджетных сфер деятельности: образование, предпринимательство, здравоохранение, государственное и муниципальное управление.

«Я первый раз решила стать кандидатом в депутаты, потому что хочу улучшить жизнь в своем округе. Так как родилась и выросла в прекрасном подмосковном городе Чехов. Здесь родились и растут мои дети, здесь живут мои бабушка и дедушка. А значит, мы должны быть уверены в том, что и младшее поколение, и старшее поколение будут обеспечены достойными условиями жизни в своем родном городе», — поделилась директор Чеховской детской школы искусств Татьяна Камская.

Параллельно появляются новые инициативы и партийные проекты. Так, «Единая Россия» запустила образовательный проект «ПолитСтарт». Он предусматривает специальное кадровое обучение для тех, кто хочет попробовать себя в политике и содержит лекции и мастер-классы.

Значительную долю участников занимают кандидаты до 35 лет, а также новые в политике лица.