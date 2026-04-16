Жители Чехова приняли активное участие в регистрации на голосование
Жители Чехова, как и всей Московской области, смогут определить, кто именно будет представлять «Единую Россию» на предстоящих выборах в Госдуму и Мособлдуму. На сегодняшний день зарегистрировались около 650 человек.
В Чехове на голосование активно выдвигаются кандидаты из бюджетных сфер деятельности: образование, предпринимательство, здравоохранение, государственное и муниципальное управление.
«Я первый раз решила стать кандидатом в депутаты, потому что хочу улучшить жизнь в своем округе. Так как родилась и выросла в прекрасном подмосковном городе Чехов. Здесь родились и растут мои дети, здесь живут мои бабушка и дедушка. А значит, мы должны быть уверены в том, что и младшее поколение, и старшее поколение будут обеспечены достойными условиями жизни в своем родном городе», — поделилась директор Чеховской детской школы искусств Татьяна Камская.
Параллельно появляются новые инициативы и партийные проекты. Так, «Единая Россия» запустила образовательный проект «ПолитСтарт». Он предусматривает специальное кадровое обучение для тех, кто хочет попробовать себя в политике и содержит лекции и мастер-классы.
Значительную долю участников занимают кандидаты до 35 лет, а также новые в политике лица.
«Я вижу в этом очевидное преимущество предварительного голосования „Единой России“. Партия не боится дать дорогу молодым. Участники, получившие поддержку на голосовании, сделают дальнейшую избирательную кампанию более конкурентной, привнесут в нее свежие идеи», — отметил депутат Госдумы Александр Коган.
По словам депутата партии «Единая Россия» Алексея Батогова, предварительное голосование открывает дверь в политику для всех, кто неравнодушен к судьбе своего района, округа или города. Это возможность представлять интересы жителей уже на областном уровне
Предварительное голосование пройдет с 25 по 31 мая в электронной форме. Необходимо только авторизоваться через портал Госуслуг. Процедура гарантирует безопасность и неразглашение личных данных, а также тайну голосования.