Жители Чехова примут участие в предварительном голосовании «Единой России»

В партии «Единая Россия» продолжается предварительное голосование — важный этап подготовки к выборам в Государственную и Московскую областную думы. Это открытый отбор кандидатов, где ключевую роль играет участие жителей.

На заседаниях регионального организационного комитета обсуждаются ход кампании и ключевые задачи — от прозрачности процедуры до вовлечения жителей. Эта повестка активно транслируется и на муниципальный уровень, в том числе в Чехов.

«Подмосковье традиционно задает высокую планку политической конкуренции. 420 кандидатов за первые две недели — это яркий показатель доверия к нашей открытой модели от отбора. Предварительное голосование позволит нам выявить лидеров общественного мнения, опираясь на честную конкуренцию», — подчеркнул депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия» Александр Коган.

Среди кандидатов — представители самых разных сфер. При этом все больше заявок подают новые лица и молодежь в политике — кандидаты до 35 лет. Действующие депутаты составляют менее трети от общего числа участников.