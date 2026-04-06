Жители Чехова примут участие в предварительном голосовании «Единой России»
В партии «Единая Россия» продолжается предварительное голосование — важный этап подготовки к выборам в Государственную и Московскую областную думы. Это открытый отбор кандидатов, где ключевую роль играет участие жителей.
На заседаниях регионального организационного комитета обсуждаются ход кампании и ключевые задачи — от прозрачности процедуры до вовлечения жителей. Эта повестка активно транслируется и на муниципальный уровень, в том числе в Чехов.
«Подмосковье традиционно задает высокую планку политической конкуренции. 420 кандидатов за первые две недели — это яркий показатель доверия к нашей открытой модели от отбора. Предварительное голосование позволит нам выявить лидеров общественного мнения, опираясь на честную конкуренцию», — подчеркнул депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия» Александр Коган.
Среди кандидатов — представители самых разных сфер. При этом все больше заявок подают новые лица и молодежь в политике — кандидаты до 35 лет. Действующие депутаты составляют менее трети от общего числа участников.
«Каждый голос имеет значения. Очень важно сейчас сделать наш осознанный выбор и проголосовать за наше будущее. Потому что именно сильная команда формирует направление развития нашей страны. И от нас будет зависеть, кому мы доверим будущее своих детей. Поэтому, я считаю, очень важно прийти и не остаться безучастным», — поделилась жительница Чехова Екатерина Голяк.
В регионе уже стартовали ключевые этапы компании: идет регистрация кандидатов на участие в предварительном голосовании, в ближайшее время начинается регистрация избирателей через портал Госуслуг, само электронное голосование пройдет с 25 по 31 мая.
Подать документы может любой гражданин России старше 18 лет, не состоящий в другой партии, не имеющий судимости, статуса иноагента и зарубежных активов. Чтобы стать избирателем, необходимо пройти регистрацию через портал Госуслуг Процедура полностью прозрачна и безопасна — персональные данные защищены, а тайна голосования гарантирована.