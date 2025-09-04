Жители Чехова посадили рябину в память о жертвах терроризма

Ежегодно 3 сентября по всей стране отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом, установленный в память о трагических событиях в Беслане в 2004 году. Традиционно в эту траурную дату в музее-заповеднике Антона Чехова «Мелихово» прошло мероприятие «Свеча памяти».

В акции приняли участие неравнодушные жители: воспитанники детского развивающего центра, их родители и педагоги.

«Сотрудник музея Наталья Первышева провела участникам акции экскурсию по мелиховской школе, которая была построена на средства Антона Павловича Чехова в 1899 году, рассказала ребятам о трагедии в Беслане, а затем зажгла „свечу памяти“. После минуты молчания и урока письма и математики все вышли на улицу и посадили во дворе школы рябину», — сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Мелихово».

Тематические беседы и акции памяти жертв Бесланского теракта проходят в начале сентября по всей стране.