Жители Чехова почтили память жертв политических репрессий
В День памяти жертв политических репрессий глава Чехова Михаил Собакин, представители администрации, ветераны, депутаты, молодежь и неравнодушные жители почтили память невинно убиенных. На Старом кладбище состоялась траурная церемония и панихида, которую возглавил благочинный Чеховского церковного округа, настоятель монастыря «Вознесенская Давидова пустынь» игумен Сергий (Куксов) и духовенство.
Традиционно мероприятие прошло у памятника, который был установлен в 2009 году по инициативе и непосредственном участии Чеховской районной организации жертв политических репрессий и ее председателя Аиды Никитенковой.
«Историю не исправить. Но в наших силах восстановить справедливость, чтобы ни одно событие, ни одна дата, ни одна судьба не были забыты. Поминальная панихида — не только молитва об упокоенных, это еще и призыв к осмыслению уроков истории и к ответственности перед ней. Память о пережитой несправедливости должна стать барьером против повторения трагедий. Светлая память погибшим и крепости духа тем, кто пережил гонения», — подчеркнул Михаил Собакин.
В Чехове сейчас проживает 79 реабилитированных граждан. Пройдя все испытания, они не пали духом, а крепко встали на ноги и своим честным трудом завоевали уважение окружающих людей, вырастили достойных детей, внуков и правнуков.
«Много суровых испытаний выпало на долю России в прошлом веке. Одно из них — политические репрессии. Мы помним о тех, кто погиб, о тех, кто прошел через лагеря, ссылку, изгнание, и о тех, кто остался жить с тяжестью воспоминаний, лишившись семьи, близких и любимых людей. Многие семьи были разлучены друг с другом, потеряв связь между поколениями — родителями и детьми», — отметил игумен Сергий (Куксов).