Жители Чехова почтили память жертв политических репрессий

В День памяти жертв политических репрессий глава Чехова Михаил Собакин, представители администрации, ветераны, депутаты, молодежь и неравнодушные жители почтили память невинно убиенных. На Старом кладбище состоялась траурная церемония и панихида, которую возглавил благочинный Чеховского церковного округа, настоятель монастыря «Вознесенская Давидова пустынь» игумен Сергий (Куксов) и духовенство.

Традиционно мероприятие прошло у памятника, который был установлен в 2009 году по инициативе и непосредственном участии Чеховской районной организации жертв политических репрессий и ее председателя Аиды Никитенковой.

«Историю не исправить. Но в наших силах восстановить справедливость, чтобы ни одно событие, ни одна дата, ни одна судьба не были забыты. Поминальная панихида — не только молитва об упокоенных, это еще и призыв к осмыслению уроков истории и к ответственности перед ней. Память о пережитой несправедливости должна стать барьером против повторения трагедий. Светлая память погибшим и крепости духа тем, кто пережил гонения», — подчеркнул Михаил Собакин.