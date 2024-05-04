Жители Чехова почтили память жертв аварии на Чернобыльской АЭС | 360°

Подмосковье 04 мая 2024, 20:31 Жители Чехова почтили память жертв аварии на Чернобыльской АЭС Телеканал «360»

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В Чехове почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Участие в митинге приняли волонтеры, студенты и представители общественных организаций.

В ликвидации катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции участвовали 420 жителей Чехова. Более 100 жителей Чехова почтили минутой молчания память погибших.

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«Мы не должны допустить такой же ситуации, как было с Чернобыльской атомной электростанцией. Все те люди, которые отправились туда, они все герои. Они все для нас огромный пример для подражания», — поделился участник военно-патриотического клуба «Цитадель» Роман Прокопьев.

За плодотворную общественную деятельность участников ликвидации аварии в Чернобыле отметили грамотами Подольской Епархии Чеховского благочиния. Завершилось мероприятие возложением цветов к монументу ликвидаторам в сквере Чеховского полиграфического комбината.

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