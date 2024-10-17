Жители Чехова озвучили замглавы муниципалитета предложения по ремонту дорог

Заместитель главы городского округа Чехов Алексей Родин провел встречу с жителями. На ней обсудили вопросы организации уличного освещения, а также ремонта дорожного покрытия на нескольких улицах.

Во встрече также поучаствовали специалисты «Мосавтодора» и управления благоустройства администрации Чехова. Они рассмотрели обращения, требующие индивидуального подхода.

Вопросы касались уличного освещения на региональной дороге «Старосимферопольское шоссе — Санаторий Русское Поле — Сенино», оборудования искусственной дорожной неровности на участке региональной дороги, ямочного ремонта дороги на улице Энтузиастов в деревне Чепелево, а также установки дорожных знаков.

Каждому жителю дали разъяснения. Также обратившиеся получат письменные ответы.

Встречи в таком формате давно зарекомендовали себя как эффективный инструмент взаимодействия власти и граждан.

«Такой формат работы весьма востребован и позволяет оперативно решать многие вопросы и проблемы в округе», — сказал Алексей Родин.

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