Жители Чехова отметят День славянской письменности и культуры

Праздник посвящен появлению алфавита, а также пробуждению духовной и культурной жизни целой цивилизации. Впервые в нашей стране его отметили 24 мая 1863 года.
Накануне Дня славянской письменности и культуры для посетителей Центральной библиотеки в Чехове проведут лекцию «Загадки истории славянской письменности» и мастер-класс «Конструируем русскую вязь». На встрече выступит Нина Жильцова, руководитель православного направления Чеховского отделения Союза Женщин России и основатель онлайн-школы древнерусской каллиграфии «Горлица».
Также посетители Центральной библиотеки смогут попробовать написать текст русской вязью. На мероприятии можно будет ознакомиться с редкими материалами из рукописных источников XII–XV веков.
Мероприятие пройдет 23 мая в 18:00 по адресу: улица Лопасненская, дом № 10. Вход для всех желающих свободный.
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