Жители Чехова отметили день рождения писателя Антона Чехова
29 января округ отметил 166-летие писателя, имя которого город носит более 70 лет. По традиции у памятника на бульваре Антона Чехова прошло торжественное мероприятие.
Почтить память писателя пришли глава округа Михаил Собакин, заместитель благочинного Чеховского церковного округа священник Дионисий Пугачев, председатель совета депутатов Галина Козина, ветеран специальной военной операции Артем Чурилов, представители молодежного парламента, активисты «Движения первых», волонтеры, молодогвардейцы и школьники. Артисты Чеховского городского театра показали театрализованное представление по рассказу «Мой домострой».
Антон Павлович Чехов входит в тройку самых читаемых и экранизируемых авторов в мире. Его произведения переведены более чем на сто языков, а пьесы ставятся во многих театрах мира. За 25 лет Чехов написал более 500 произведений, включая короткие рассказы, серьезные повести и пьесы. Самым плодотворным периодом в творчестве Антона Чехова стало его проживание в усадьбе Мелихово на Лопасненской земле. Именно здесь он создал 42 произведения, вошедших в золотой фонд мировой литературы.
Антон Павлович Чехов всю жизнь посвятил благотворительности: на свои средства открыл медицинский пункт, где принимал множество больных и снабжал их лекарствами, построил три школы для крестьянских детей и помогал учителям их обучать.
«Наш город уже более семидесяти лет с гордостью носит имя Антона Павловича Чехова. Его меценатство, доблесть и вклад в развитие Лопасненской земли служат для нас примером и вдохновляют на добрые дела. В Чехове живут активные и неравнодушные люди, функционируют волонтерские объединения, в которых состоят более 50 тысяч человек. За волонтерство наш округ был отмечен наградой губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. Все мы — наследники великого писателя, и продолжим с гордостью нести его имя и славные традиции, которые он заложил», — поздравил жителей Михаил Собакин.