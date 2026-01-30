Жители Чехова отметили день рождения писателя Антона Чехова

29 января округ отметил 166-летие писателя, имя которого город носит более 70 лет. По традиции у памятника на бульваре Антона Чехова прошло торжественное мероприятие.

Антон Павлович Чехов входит в тройку самых читаемых и экранизируемых авторов в мире. Его произведения переведены более чем на сто языков, а пьесы ставятся во многих театрах мира. За 25 лет Чехов написал более 500 произведений, включая короткие рассказы, серьезные повести и пьесы. Самым плодотворным периодом в творчестве Антона Чехова стало его проживание в усадьбе Мелихово на Лопасненской земле. Именно здесь он создал 42 произведения, вошедших в золотой фонд мировой литературы.

Антон Павлович Чехов всю жизнь посвятил благотворительности: на свои средства открыл медицинский пункт, где принимал множество больных и снабжал их лекарствами, построил три школы для крестьянских детей и помогал учителям их обучать.

«Наш город уже более семидесяти лет с гордостью носит имя Антона Павловича Чехова. Его меценатство, доблесть и вклад в развитие Лопасненской земли служат для нас примером и вдохновляют на добрые дела. В Чехове живут активные и неравнодушные люди, функционируют волонтерские объединения, в которых состоят более 50 тысяч человек. За волонтерство наш округ был отмечен наградой губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. Все мы — наследники великого писателя, и продолжим с гордостью нести его имя и славные традиции, которые он заложил», — поздравил жителей Михаил Собакин.