Жители Чехова напишут диктант к 80-летию Победы

25 апреля во всех регионах России и еще в 80 странах мира стартует «Диктант Победы». Чехов также присоединится к этой акции.

В Чехове написать диктант можно будет на 28 площадках — в школах и центральной библиотеке на улице Лопасненской. Принять участие в акции можно как на региональных площадках в день проведения диктанта, так и в онлайн-формате. Диктант будет доступен в 9:00 на двух языках — русском и английском. Онлайн-тест будет проводиться на сайте диктантпобеды.рф в это же время. Возрастные ограничения отсутствуют.

Участники мероприятия смогу проверить свои знания о событиях Великой Отечественной войны, ответив на 25 тестовых вопросов. Те, кто наберет максимальное количество баллов, получат право на дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения. Для этого в личном кабинете необходимо заполнить соответствующую форму.

Патриотическую акцию проводят с 2019 года по инициативе Организационного комитета «Наша Победа».