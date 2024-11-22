Жители Чехова могут заказать документы из МФЦ на дом

Теперь жители городского округа Чехов могут заказать документы из многофункционального центра с доставкой на дом. Это удобная возможность для тех, кто не может посетить центр лично.

Визит специалиста доступен бесплатно для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов первой и второй группы, а также для граждан старше 80 лет, которые не могут самостоятельно прийти. В других случаях услуга предоставляется за плату. Специалисты могут приехать в удобное время и место по предварительной договоренности.

С помощью выездного обслуживания можно подать документы на получение услуги или забрать уже готовые документы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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