Жители Чехова могут принять участие в международном экологическом проекте

Мероприятие организовал Неправительственный экологический фонд имени Владимира Вернадского. Все желающие, в том числе и жители Чехова, могут отправить заявки на участие в Международном конкурсе «Экологическая культура. Мир и согласие» до 30 сентября текущего года.

Проект ставит перед собой важные цели: формирование экологической культуры в обществе и улучшение состояния окружающей среды для здоровья людей. Участники смогут попробовать силы в четырех номинациях: «Экообразование», «Экопросвещение», «Гражданские экоинициативы» и «Экосемья».

Чтобы поучаствовать в конкурсе, необходимо заполнить специальную форму на сайте фонда и приложить описание проекта, которое составляет не более семи страниц, а также презентацию до 20 слайдов. Подробную информацию можно найти в положении о проекте на официальном сайте фонда.

Участникам вручат сертификаты, а авторам лучших проектов — дипломы и памятные призы.