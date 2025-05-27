Жители Чехова могут оформить единый электронный читательский билет

На портале «Библиотеки Подмосковья» теперь можно автоматически создать персональный единый билет для чтения. Жители региона, в том числе Чехова, могут оформить его в виде QR-кода в личном кабинете.
Эта система помогает удобно забронировать понравившиеся книги и заказать различные библиотечные услуги онлайн. Одним из значительных преимуществ является то, что доступ к ним можно получить в любой библиотеке Московской области без дополнительной регистрации. Кроме того, пользователи могут привязать свой билет к социальной или транспортной карте «Стрелка».
Портал «Библиотеки Подмосковья» представляет собой мощный сервис, в котором собрано около восьми миллионов изданий. Также там можно увидеть тематические подборки книг и анонсы мероприятий. Среднее время, необходимое для поиска произведения, составляет всего 10 секунд, а оформление заказа занимает примерено одну минуту.
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