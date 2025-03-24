Жители Чехова будут пользоваться приложением информирования «Радар.НФ»

С помощью этого приложения жители Чехова могут оперативно сообщать спецслужбам о беспилотниках, взрывах, диверсионно‑разведывательных группах и возможных чрезвычайных ситуациях. Приложение было создано при поддержке Минцифры России и является безопасным.

«Радар. НФ» в режиме реального времени фиксирует визуально обнаруженные объекты и передает информацию о них в дежурные центры системы противовоздушной обороны для принятия мер по их уничтожению или подавлению.

Также в приложении предусмотрена возможность информирования МВД и МЧС России об иных чрезвычайных ситуациях и противоправных проявлениях: съемка подозрительными лицами объектов и зданий, демонстрация оружия, обнаружение обломков беспилотных летательных аппаратов.

Имеется функции получения от МЧС России PUSH-уведомлений о возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе ракетной опасности, а также просмотра памяток и рекомендаций населению по действиям при артиллерийском обстреле и справочной информации о типах беспилотных летательных аппаратов.

Скачать приложение можно с официального сайта.