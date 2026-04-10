Жители Бронниц обратились на горячую линию президента за разъяснениями по вопросам медицины и соцподдержки

На горячую линию президента поступило 160 обращений от жителей Бронниц. Основные темы касались медицины, образования и ремонта дорог. Несколько человек попросили разъяснить процедуру получения статуса инвалида.

Заведующий поликлиникой Бронницкой больницы Евгений Юнин пояснил, что для первичного направления на медико-социальную экспертизу (МСЭ) необходимо обратиться к участковому терапевту. Если речь идет о работающем гражданине, который долго лечится и находится на электронном больничном, документы на комиссию подает лечащий врач-специалист.

Порядок направления на МСЭ регламентируется двумя приказами — № 402н (2021 год) и № 342 (2023 год). Пациент проходит комплекс обследований и осмотров. После этого врачи открывают электронную форму № 088/у, в которую вносят все результаты лечения: амбулаторного, стационарного или реабилитационного. Документ подписывают врач и председатель врачебной комиссии. Затем направление уходит в бюро МСЭ, где и принимается решение о предоставлении группы инвалидности.

В администрации Бронниц подчеркнули, что все вопросы жителей решаются планомерно, а обращения на линию президента показывают активное участие людей в жизни своего округа.