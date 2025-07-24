Жители Богородского округа с ОВЗ могут заняться адаптивной физкультурой

Заниматься адаптивной физкультурой можно в комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Богородский». Данный проект победил в открытом конкурсе по развитию практик помощи детям и молодым взрослым в уязвимой ситуации благотворительного фонда «Абсолют-Помощь» в номинации «Абсолютная поддержка».

Адаптивная физическая культура — это ключ к активной, полноценной жизни для людей с ограниченными возможностями здоровья. Это не просто спорт, это целый увлекательный мир восстановительных, развивающих и даже творческих занятий, помогающих раскрыть свой потенциал.

В апреле этого года в отделении социальной реабилитации города Ногинск был запущен проект «АФК — равные возможности». Благодаря гранту центр смог приобрести необходимое оборудование и тренажеры. В рамках данной уникальной практики проводятся занятия, как в динамичных группах, так и в индивидуальном формате, чтобы каждый смог получить максимум внимания и пользы. Предполагаются четыре курса занятий, каждый по три месяца. Практика по АФК рассчитана на лиц от 18 до 35 лет с ОВЗ.

Тренировки позволяют укрепить опорно-двигательный аппарат, оздоровить сердце и сосуды, повысить физическую активность и выносливость, социализироваться во время групповых занятий. Ведь регулярные физические нагрузки — это не только забота о теле, но и мощный заряд положительных эмоций. Немаловажно, что с участниками занятий также работают психологи.

Сейчас завершен первый курс, и можно уверенно сказать, что первые результаты налицо: отмечается положительная динамика и улучшение состояния здоровья у занимающихся, повышение самооценки и уверенности в себе.