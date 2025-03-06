Жители Богородского округа приняли участие в кустовой выездной администрации

Делегация Богородского округа приняла участие в работе кустовой выездной администрации в Щелкове. Организаторами выступили Министерство территориальной политики Московской области, а также Совет муниципальных образований Подмосковья.
Муниципальные команды из шести соседних округов встретились на площадке спортивного комплекса «Подмосковье» с представителями министерств Московской области. Это уже пятая кустовая выездная администрация. Подобный формат работы ранее предложил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Помимо делегации Богородского округа, в ней приняли участие представители Черноголовки, Звездного городка, Фрязина, Лосино-Петровского и Щелкова.
Основными участниками встречи стали председатели советов многоквартирных домов, жилищные активисты. Они компетентны в различных сферах, знают ситуацию изнутри и поднимают вопросы, требующие внимания на более высоком уровне. В центре обсуждения были темы, связанные с качеством воды, содержанием региональных дорог, работой управляющих компаний, капитальным ремонтом, благоустройством. На таких встречах активные жители могут озвучить свои проблемы, для решения которых необходимо участие различных министерств и ведомств регионального уровня.
Военные за ночь уничтожили 36 БПЛА над регионами России
Спасатели ликвидировали крупный пожар на складе в Сходне
«Громадная сумма». Орбан — о реальности выплат Украине от «коалиции желающих»
Прятала миллионы в цветочном горшке и угрожала убийством. За что жену экс-мэра Сочи Копайгородского поместили в СИЗО
«Влечению нужна напряженность». Стало известно, что убивает страсть в спальне
Дело лжеврача Никонова суд рассмотрит в закрытом режиме
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте