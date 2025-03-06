Жители Богородского округа приняли участие в кустовой выездной администрации

Муниципальные команды из шести соседних округов встретились на площадке спортивного комплекса «Подмосковье» с представителями министерств Московской области. Это уже пятая кустовая выездная администрация. Подобный формат работы ранее предложил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Помимо делегации Богородского округа, в ней приняли участие представители Черноголовки, Звездного городка, Фрязина, Лосино-Петровского и Щелкова.

Основными участниками встречи стали председатели советов многоквартирных домов, жилищные активисты. Они компетентны в различных сферах, знают ситуацию изнутри и поднимают вопросы, требующие внимания на более высоком уровне. В центре обсуждения были темы, связанные с качеством воды, содержанием региональных дорог, работой управляющих компаний, капитальным ремонтом, благоустройством. На таких встречах активные жители могут озвучить свои проблемы, для решения которых необходимо участие различных министерств и ведомств регионального уровня.