Жители Богородского округа поучаствовали в реконструкции Древней Руси

Познавательную программу «Ногинская археология» организовали в рамках фестиваля «Богородские умельцы» в Ногинске. Экскурс в историю провела педагог-организатор Центра образования для детей и взрослых Евгения Кудрявцева.

Жители и гости города узнали о начале заселения в Богородском округе и о первых исследователях, познакомились с тематической литературой, рассмотрели карту археологических памятников, фотографии с раскопок, заметки в старых местных газетах. Вспомнили о коллекции краеведческого музея и археологической песочнице в парке.

Участники клуба исторической реконструкции раннего средневековья «Темная земля» во главе с его создателем Дмитрием Большаковым раскрасили свой рассказ историческим представлением: реконструировали фрагмент из жизни Древней Руси.

Участниками стали сами зрители: отдавали дань, совещались на вече, выкупали девушек из плена и даже участвовали в свадьбе. В конце все желающие смогли задать вопросы и сделать яркие фотографии.