Жители Богородского округа почтили память героев Великой Отечественной войны

22 июня жители Богородского округа собрались, чтобы почтить память тех, кто отдал жизнь за свободу Отечества. В этот день прошли мероприятия, наполненные уважением и благодарностью к героям Великой Отечественной войны.

Ровно в четыре утра, в момент, когда началась война, в округе состоялись патриотические акции «22 июня, ровно в 4 утра…», «Огненные картины войны» и «Свеча памяти». Глава округа Игорь Сухин напомнил собравшимся, что ровесники молодежи, присутствующей на площади, также встали на защиту Родины, и их подвиг должен жить в памяти каждого. Он подчеркнул важность сохранения памяти как защиты для будущих поколений.

Минутой молчания почтили память героев, зажгли свечи и возложили цветы к Вечному огню. В Ногинске в этот день вспыхнуло около 10 тысяч огоньков в рамках акции «Свеча памяти», организованной молодогвардейцами и партией «Единая Россия». Более 200 участников, включая волонтеров, школьников и ветеранов, собрались, чтобы отдать дань уважения тем, кто сражался за мир.

Руководитель «Молодой гвардии» Подмосковья Диана Алумянц отметила, что акция является символом благодарности и подтверждением связи поколений. В Электроуглях, Обухово, Старой Купавне и других поселениях также прошли мероприятия, где местные жители почтили память павших героев, отдавших свои жизни ради мирного будущего.