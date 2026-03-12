Жители Богородского округа оценили работу передвижного маммографа

В городе Старая Купавна обследование прошли 14 человек. В этот раз среди посетителей оказалась пожилая жительница, инвалид-колясочник, которая искренне поблагодарила специалистов за столь удобные выездные осмотры и внимательное отношение к пациентам.

Еще одна жительница Купавны Валентина Штурбабина также отметила положительные стороны такой формы работы. Женщина впервые воспользовалась услугами передвижного маммографа. «Это очень удобно. До этого приходилось ездить в Ногинск, уходило много времени на дорогу. А здесь можно подойти к определенному часу, и специалист тебя примет», — отметила она.

Ногинская больница регулярно проводит подобные выезды. Высокотехнологичный комплекс нового поколения позволяет проводить исследования с минимальной лучевой нагрузкой, обеспечивая при этом отличное качество изображения. Подобная форма работы оправдана с целью раннего выявления онкозаболеваний. При выявлении патологии пациенткам дают рекомендации по дальнейшему наблюдению и лечению.