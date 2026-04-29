Жители Балашихи выберут объекты для благоустройства

Граждане могут принять участие во всероссийском голосовании за обновление территорий в следующем году. Оно проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который входит в национальный проект «Инфраструктура для жизни».

В этом году в Балашихе на голосование выдвинуто 42 общественные территории — все они предложены самими жителями.

Активная работа по созданию комфортной городской среды в Подмосковье — одно из направлений Народной программы партии «Единая Россия». В 2025 году победил проект площади напротив Ледового дворца, за который проголосовало более 14 тысяч человек. В 2024 году граждане выбрали сквер на проспекте Ленина, который собрал более 27 тысяч голосов.

«Это показатель высокой вовлеченности жителей в развитие округа. Очень важно, чтобы каждый гражданин принял активное участие в данном голосовании. Каждый голос может стать решающим», — отметил депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов.

Так, в 2023 году по Народной программе в Балашихе благоустроили сквер на улице Пролетарской в микрорайоне Железнодорожный, за который проголосовали около девяти тысяч человек. Там положили современное покрытие, сделали велодорожки, провели озеленение, поставили освещение, лавочки, урны и систему видеонаблюдения «Безопасный регион». Это общественное пространство стало любимым местом для прогулок.

«Я живу в городе уже 50 лет и, конечно, приятно видеть, как меняется в лучшую сторону образ города, улочки, по которым гуляешь каждый день. Например, этот сквер, который строился на глазах. Его благоустроили, и теперь здесь гуляет и молодежь, и пенсионеры, и мамочки — все удобно и красиво», — поделилась местная жительница Татьяна Самойлова.

В муниципалитете продолжают системно развивать городскую среду. Так, с 2017 года благоустроили 26 общественных территорий: парки, два лесопарка и 17 скверов. Старт всероссийскому онлайн-голосованию дал президент России Владимир Путин. Оно продлится до 12 июня на портале, в нем могут принять участие все жители Московской области старше 14 лет.