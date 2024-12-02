Каток открылся в парке «Пехорка» в Балашихе

В первый день зимы открылся каток в парке «Пехорка». В этот день в центральном парке округа также начала работать резиденция и почта Деда Мороза. Посетители могли участвовать в новогодней фотосессии, отправлять письма с желаниями главному волшебнику, а также принимать участие в мастер-классах и наблюдать интерактивный спектакль. Завершилось мероприятие праздничным шоу огня и света на катке.

На протяжении всей зимы в Балашихе запланированы различные активности на свежем воздухе. В дворах и на спортивных площадках пройдут такие события, как ледовое шоу Татьяны Навки, снежный мотофристайл, серия игр «Выходи во двор», турнир по хоккею среди дворовых команд «Шлем и краги», а также хоккейный турнир «Русская классика».

Кроме того, состоится зимний фестиваль ГТО, первенство Балашихи по лыжным гонкам, соревнования по горнолыжному спорту и спортивному ориентированию на лыжах, а также фестиваль по понд-хоккею. Запланированы мастер-классы, спортивные эстафеты и открытые тренировки по зимним видам спорта в микрорайонах города.

Отметим, что проект «Зима в Подмосковье» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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