Жители Балашихи стали участниками нового театрального проекта

В доме культуры «Саввино» состоялась первая встреча в рамках нового театрального проекта «Театральная ПроЧитка», направленного на возрождение интереса к искусству сцены. Жители Балашихи приняли участие в чтении пьесы Робера Тома «Восемь любящих женщин».

Организаторы отмечают, что «Театральная ПроЧитка» создает особое пространство для вдумчивого диалога: пьесы разных жанров и эпох становятся поводом для обсуждения, анализа и творческих экспериментов.

«Каждая читка — это коллаборация зрителей и текста, где каждый участник вносит свой вклад в интерпретацию. Вечер окутал всех атмосферой театрального волшебства: участники были в полном восторге, а зрители с удовольствием следили за развитием сюжета. Особенным акцентом стала интерактивная часть — гостям предложили поразмышлять, чем закончилась пьеса и что находилось в черном ящике, который определял судьбу главного героя», — поделилась актриса театра и кино, педагог и культорганизатор ДК«Саввино» Ксения Мастерова.

Для каждой встречи организаторы отбирают пьесу и распределяют роли среди участников. После совместного прочтения начинающие актеры делятся своими впечатлениями и мыслями о произведении.

Следующий творческий вечер проекта запланирован на 15 ноября в 19:00. Список пьес для выбора будет опубликован на официальной странице «Театральной ПроЧитки».

Для участия в проекте необходима предварительная запись. Вход для зрителей свободный.