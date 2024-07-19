Жители Балашихи собрали очередную партию гумпомощи для бойцов СВО

Необходимый груз подготовили неравнодушные жители и волонтеры городского округа Балашиха для военных. Собранные вещи передадут во Всероссийскую общественную организацию «Боевое братство».

Гуманитарную провизию подготовили в городском округе Балашиха. Встреча жителей микрорайона Южный с членами местного отделения партии «Единая Россия» состоялась в Центре объединения гражданских инициатив «Единые».

Волонтер Любовь Амелюшкина рассказала, что все активисты горят желанием и дальше помогать бойцам. Вместе с сотрудниками некоммерческой организации «Фонд поддержки ветеранов ВОВ и ветеранов трудового фронта «Защита» жители стараются помочь защитникам. Собранный груз передадут во Всероссийскую общественную организацию «Боевое братство». Оттуда его отправят бойцам.

«Важно, чтобы каждый из нас вносил свой вклад в поддержку наших бойцов. Мы всегда будем рядом и готовы помочь», — отметила член партии «Единая Россия» Залина Гимольдинова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».