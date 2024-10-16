Жители Балашихи собрали большую посылку с вещами и продуктами для бойцов СВО

Жители городского округа активно поддерживают участников специальной военной операции, организуя сбор материалов и гуманитарной помощи. Волонтеры плетут маскировочные сети, заливают окопные свечи, вяжут носки и собирают гуманитарные грузы для отправки в зону боевых действий.

Особенно активно помогают сбору гуманитарной помощи жители микрорайона 1 Мая. Наталья Иванова занимается вязанием основ для нашлемников, а Анастасия Уланова, Галина Черлат и Татьяна Хлебникова ежемесячно отправляют партию груза через «Фонд поддержки ветеранов ВОВ и ветеранов трудового фронта „Защита“» и Балашихинскую «Единую Россию».

Они также собирают чистые жестяные банки для производства окопных свечей. Анастасия активно участвует в производстве домашних сухарей и организовала сбор средств на покупку зарядок для телефонов, а также начала сушить яблоки для бойцов.

Светлана Андреева вяжет шерстяные носки для военнослужащих и вместе с семьей собирает банки, производит домашние сухари и делает фитили из картона. К помощи также подключились Анастасия Храмцова, Марина Тютюникова и Эля Бесболатова, которые помогают в сушке домашних сухарей. Тамара Баранюк организовала сбор необходимых принадлежностей для шитья госпитальных противопролежневых подушек, которые необходимы бойцам, проходящим лечение в госпиталях.

«Все то, что сделано руками наших женщин или закуплено ими, войдет в очередную партию гуманитарного груза, который формируется на базе „Фонда поддержки ветеранов ВОВ и ветеранов трудового фронта „Защита“ совместно с председателем правления фонда, депутатом Сергеем Чураковым, а потом отправится на передовую», — рассказала исполнительный директор фонда Ирина Митюрина.

В Балашихе действуют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи. Они расположены в Общественной палате Балашихи на проспекте Ленина, 7/1, а также в местных отделениях партии «Единая Россия» на Парковой улице, 7, и на улице Октябрьской, 11, в микрорайоне Железнодорожный.

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