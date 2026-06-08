Жители Балашихи смогут выбрать территорию для благоустройства до 12 июня

Голосование за обновление общественных пространств завершается в округе. Уже сейчас можно выделить предварительного лидера — это бульвар Нестерова в микрорайоне Авиаторов.

Второе место занимает Южный парк в микрорайоне Саввино. Выводы предварительные, так как в списке — 42 территории: это скверы, прибрежные зоны и дворы. Объекты расположены в самых разных районах города.

«Очень приятно, что каждый год большое количество активных жителей нашего города в процессе выбора территорий, которые мы благоустроим в следующем году. Почему это важно для нас — мы делаем это для жителей. Важно, чтобы они сами определяли, какую территорию благоустроить», — сказал глава округа Сергей Юров.

Лидером прошлого голосования стала площадь у Ледового дворца и прилегающая к ней территория Парковой улицы. В 2025 году за преображение ключевого общественного пространства округа проголосовало 14 тысяч человек, в их числе — местный житель Петр Попов.

«Голосование проходит уже шесть лет, и каждый раз мы с семьей участвуем в нем — выбираем то, что ближе нам сердцем, ближе к тому месту, где мы проживаем. В прошлом году мы голосовали за центральную часть города — за площадь у Ледового дворца», — поделился он.

Масштабная реконструкция не ограничится заменой покрытий, устройством освещения и озеленения. На площади поменяется зонирование: пространство для проведения массовых мероприятий и места тихого отдыха, но главный пьедестал займет интерактивный фонтан. Работы начнутся уже в этом году, а строительные планы на 2027 год пока не определены.

Голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который реализуется при поддержке «Единой России» и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Сделать выбор в пользу того или иного объекта может любой гражданин старше 14 лет через «Госуслуги».