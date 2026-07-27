Жители Балашихи смогут проверить здоровье на акции в парке «Пестовский»

В Балашихе в субботу, 1 августа, пройдет акция «Проверь свое здоровье в парке». Присоединиться к ней могут все желающие.

Акцию проведут с 10:00 до 14:00 в парке «Пестовский». Необходимые обследования будут доступны без предварительной записи.

«Мы призываем всех не оставаться равнодушными к своему здоровью. Не откладывайте заботу о себе на потом: пройдите диспансеризацию, чтобы вовремя выявить риски и предотвратить развитие заболеваний», — отметила главный врач Наталья Алимова.

Пациентам старше 18 лет предложат пройти анкетирование, антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давления, сдать анализ крови на глюкозу и холестерин, сделать ЭКГ и получить консультацию терапевта.

При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

Сотрудники Балашихинской больницы проводят выездные медосмотры каждую субботу в парках округа. Следующее мероприятие запланировано на 8 июля в парке «Пехорка».