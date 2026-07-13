Жители Балашихи смогут проверить здоровье на акции в парке «Пестовский» 18 июля

В субботу, 18 июля, в Балашихе пройдет акция «Проверь свое здоровье в парке». Посетить специалиста можно будет с 10:00 до 14:00 без предварительной записи.

Акцию проведут в парке «Пестовский».

«Мы призываем всех не оставаться равнодушными к своему здоровью. Диспансеризация — это важный шаг к профилактике заболеваний», — подчеркнула главный врач Наталья Алимова.

Совершеннолетним жителям округа предложат пройти анкетирование, антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать анализ крови на глюкозу и холестерин, сделать электрокардиограмму, а также посетить терапевта.

При себе желающие присоединиться к акции должны иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

Выездные медосмотры, которые проводят сотрудники Балашихинской больницы, проходят каждую субботу в зонах отдыха.

Очередное мероприятие запланировано на 25 июля в парке «Пехорка».