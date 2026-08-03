Жители Балашихи смогут проверить здоровье на акции в парке «Пехорка» 8 августа

9 августа с 10:00 до 14:00 в парке «Пехорка» в Балашихе будет работать мобильный фельдшерско-акушерский пункт. В рамках акции «Проверь свое здоровье в парке» жители смогут пройти обследования на свежем воздухе без предварительной записи.

Главный врач Наталья Алимова призвала горожан не откладывать заботу о себе: своевременная диспансеризация позволяет выявить риски и предотвратить развитие заболеваний.

Все желающие старше 18 лет смогут пройти анкетирование, антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать кровь на глюкозу и холестерин, сделать ЭКГ и получить консультацию терапевта.

Для участия при себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Выездные медосмотры организуют каждую субботу в парках городского округа. Кроме того, в этот день в «Пехорке» будет работать передвижной комплекс Центра по профилактике и борьбе со СПИДом, где любой желающий сможет пройти анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ. Следующая подобная акция запланирована на 15 августа в парке «Пестовский». Предварительная запись не требуется.