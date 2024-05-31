Жители Балашихи смогут пройти осмотр в передвижном акушерском пункте 1 июня

Жители Балашихи разного возраста смогут пройти медицинский осмотр в передвижном фельдшерско-акушерском пункте в эту субботу. ФАП будет работать с 11:00 до 16:00 возле ледового дворца «Арена Балашиха».

Для того, чтобы пройти обследование, понадобится взять паспорт и полис ОМС.

«Жителей будут ждать терапевт и медицинская сестра поликлиники № 1. Сделаем анализ крови на сахар и холестерин, ЭКГ, измерим внутриглазное и артериальное давление, вес. По результатам обследования врач даст рекомендации и при необходимости направит к специалистам», — рассказала заведующая поликлиникой № 1 Ирина Раглинская.

Жителям в возрасте от 18 до 39 лет диспансеризацию рекомендуется проходить раз в три года, а после 40 делать это нужно уже каждый год.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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