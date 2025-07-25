Жители Балашихи смогут пройти диспансеризацию в парке «Пестовский»

В Балашихе 26 июля пройдет акция «Проверь свое здоровье в парке». Все желающие смогут пройти профилактический медицинский осмотр и первый этап диспансеризации в городском парке «Пестовский».

Прием пациентов проведут медики передвижных Фельдшерско-акушерские пунктов.

«Это отличный шанс для тех, кто по каким-либо причинам не может посетить поликлинику для диспансеризации. Всего за 20 минут жители смогут пройти экспресс-обследование в нашем мобильном фельдшерско-акушерском пункте», — отметила главный врач Балашихинской больницы Наталья Алимова.

В рамках мероприятия жители Балашихи старше 18 лет смогут пройти анкетирование, сделать электрокардиограмму, измерить рост, вес, артериальное и внутриглазное давление, а также сдать анализ крови на глюкозу и холестерин. Пациентов осмотрит терапевт и даст оценку сердечно-сосудистого риска.

Для участия в акции необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования.