Жители Балашихи смогут пройти бесплатное онкообследование 31 мая

В день открытых дверей врач-онколог примет всех желающих старше 18 лет в Центре амбулаторной онкологической помощи на базе поликлиники № 4.

По полису ОМС с 9:00 до 14:00 можно будет пройти цитологическое исследование шейки матки, диагностику новообразований кожи, маммографию или УЗИ молочных желез, а также КТ- или рентген-исследование. Кроме того, обследование включает ПСА-тест на рак простаты и тест на наличие скрытой крови.

«Мы понимаем, как важно раннее выявление онкологических заболеваний. Каждый из вас может стать на шаг ближе к здоровью, пройдя необходимые обследования. Не упустите шанс — приходите», — сказала Наталья Алимова, главный врач ГБУЗ МО «Балашихинская больница».

Чтобы пройти онкоскрининг, обратитесь в поликлинику № 4 по адресу: микрорайон Гагарина, дом 15А, 2-й этаж, Центр амбулаторной онкологической помощи.