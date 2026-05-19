Жители Балашихи смогут принять участие в предварительном голосовании с 25 мая

Более 650 тысяч человек зарегистрировались для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия» в Московской области. Жители Балашихи также активно подают заявки на участие в электронном голосовании, которое состоится с 25 мая.

Регистрация участников продолжается на сайте PG.ER.RU и продлится до 29 мая. Для подтверждения личности пользователям необходимо пройти верификацию через портал Госуслуг. По данным организаторов, число зарегистрированных избирателей уже достигло 9% от общего количества жителей региона, имеющих право голоса.

В Балашихе жители также активно подключаются к процедуре. Местная жительница Ольга Бреус рассказала, что оформление заявки заняло всего несколько минут и не вызвало сложностей.

«Я уверена: каждый должен сделать осознанный выбор, поддержать кандидатов, которым он доверяет, чтобы именно они в дальнейшем поддерживали нас», — сказала Ольга Бреус.

Предварительное голосование пройдет в электронном формате. По его итогам партия определит кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на сентябрьских выборах в Мособлдуму и Государственную думу. В настоящее время в списках партии находятся более 900 претендентов.

Депутат Совета депутатов городского округа Балашиха Николай Говричев отметил, что система голосования обеспечивает защиту персональных данных пользователей и гарантирует безопасность процедуры.

«Все персональные данные и результаты голосования надежно защищены. Итогом предварительного голосования станут списки кандидатов от партии», — подчеркнул Николай Говричев.