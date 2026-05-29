Жители Балашихи смогут принять участие в голосовании «Единой России» до 31 мая

Процедура регистрации в качестве избирателей завершится уже сегодня, 29 мая. Голосование проходит в электронном формате, стать участником может любой гражданин старше 18 лет.

Голосование проходит на сайте с подтверждением личности через «Госуслуги».

«Я всегда объясняю нашему молодому поколению, что мы долгое время, особенно женщины, боролись за избирательное право. Мы все, граждане своей страны, должны ответственно относиться к голосованию», — рассказала местная жительница Лидия Рульчикова.

«У нас стартовало предварительное партийное голосование по отбору кандидатов для последующего выдвижения кандидатами на предстоящих выборах в сентябре 2026 года. И очень важно, что именно партия „Единая Россия“ проводит предварительное голосование. Она дает возможность каждому жителю нашего округа отдать свой голос за ту или иную кандидатуру», — рассказал председатель Совета депутатов округа Геннадий Попов.

Сейчас Подмосковье — лидер по уровню конкуренции: 13 человек на место, а общее число кандидатов уже превысило 900 человек. Проголосовать можно за одного или несколько кандидатов.