Жители Балашихи смогут обменяться книгами в 11 пунктах буккроссинга

Фото: Медиасток.рф

С жителями Балашихи поделились местами, где можно обменять старые книги на новые. Таких специальных «безопасных полок» в округе — 11 штук.

Среди жителей Балашихи стал популярен буккроссинг. Основная его цель: дать книге вторую жизнь по принципу «прочитал — передай другому». В округе есть 11 «безопасных полок», куда можно положить старую книгу и вместо нее взять новую, чтобы она не лежала без дела.

Такие книжные шкафчики стоят в кафе, библиотеках и городских парках. Недавно одна из таких специальных полок открылась и в Пестовском парке.

Все «безопасные полки» защищены от непогоды. Чтобы обменять книгу необходимо зарегистрировать книгу на сайте bookcrossing.ru. На этой же платформе можно следить за путешествием вашей книги.

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