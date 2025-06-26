Жители Балашихи смогут бесплатно пройти процедуру онкоскрининга 28 июня

Бесплатный онкоскрининг можно пройти 28 июня с 09:00 до 14:00 в Балашихе по адресу: улица Гагарина, дом № 15а. Процедура доступна для совершеннолетних пациентов. Акция, организованная центром амбулаторно-онкологической помощи, направлена на раннее выявление онкологических заболеваний, что значительно повышает шансы на успешное лечение.

По словам заместителя главврача по работе с центрами амбулаторной онкологической помощи Московского областного онкодиспансера Александры Харченко, участникам будут доступны ключевые виды диагностики: обследование новообразований кожи, рентгенография, маммография, ультразвуковое исследование молочных желез, ПСА-тест для выявления рака простаты, анализ на скрытую кровь и цитология шейки матки. Консультации проведут онкогинеколог и онкоуролог. При необходимости пациенты получат направление на дообследование в областной онкодиспансер.

Для участия в скрининге необходима предварительная запись по телефону: 8 (495) 521-56-01. При себе нужно иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС и, если есть, результаты предыдущих обследований для консультации с врачом.

«Раннее обнаружение онкологических заболеваний — это ключ к успешному лечению. Регулярные обследования могут спасти жизнь», — подчеркнула Александра Харченко.