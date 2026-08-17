Жители Балашихи прошли бесплатное обследование в Пестовском парке

Жители Балашихи смогли бесплатно проверить основные показатели здоровья во время акции «Проверь свое здоровье в парке», которая прошла 15 августа в Пестовском парке. Обследование организовали специалисты фельдшерско-акушерского пункта, а также сотрудники Центра по профилактике и борьбе со СПИДом.

Посетители парка прошли анкетирование, антропометрию, измерили артериальное и внутриглазное давление, сдали экспресс-анализы на уровень глюкозы и холестерина, сделали электрокардиограмму и получили консультацию терапевта.

Кроме того, в парке работал передвижной медицинский комплекс Центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Жители могли пройти анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и получить рекомендации специалистов по профилактике заболевания.

Акция «Проверь свое здоровье в парке» регулярно проходит в городском округе Балашиха. Благодаря такому формату жители могут следить за состоянием здоровья без посещения поликлиники и получать советы врачей во время обычной прогулки.