Жители Балашихи пробегут 2025 метров в Пестовском парке 1 января

Традиционное мероприятие от «5 верст» в Пестовском парке пройдет в рамках марафона «Забег обещаний». Принять участие в нем может любой желающий, зарегистрировавшийся на сайте.

«Забег обещаний» — это открытый праздничный марафон для всех, кто хочет бежать к своей мечте. Цель мероприятия — не скорость и время, а шаг к исполнению заветного желания. Участники напишут его на нагрудном номере и сделают 2025 шагов к осуществлению задуманного.

Старт мероприятия — в 12.00. Место сбора — в Пестовском парке в 300 метрах от центрального входа, ближайший ориентир — здание «Проката».

«5 верст» из Балашихи признаны лучшим парковым забегом в России в 2024 году. За это время сообщество бегунов городского округа провело 52 старта, в которых приняли участие более шести тысяч человек.