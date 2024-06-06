Жители Балашихи приняли участие в конкурсе «Лучший подъезд Подмосковья»

Во втором этапе конкурса «Лучший подъезд Подмосковья» выездная комиссия отсмотрела пять представленных работ в микрорайоне Железнодорожный. Они соревнуются в двух номинациях: «Лучший отремонтированный подъезд» и «Тематический».

Судьи оценили качество выполнения ремонта, оформление холлов, освещение, информационные стенды и замену оконных блоков.

«Этот конкурс нацелен на жителей, чтобы их замотивировать хорошо относиться к общему имуществу. Чтобы они не были равнодушными к подъезду. Ранее Балашиха два раза занимала призовые места в этом конкурсе», — сказала представитель Министерства ЖКХ Московской области Анастасия Горошко.

Она добавила, что в 2023 году ремонты подъездов в многоквартирных домах были сделаны в рамках губернаторской программы «Мой подъезд». Всего в Балашихе в прошлом году программа была реализована в 300 подъездах.