Жители Балашихи примут участие в предварительном голосовании в Госдуму

Предварительное голосование стартовало 11 марта в преддверии выборов в Госдуму, Мособлдуму и муниципальные советы. Подать заявку на регистрацию можно до 30 апреля на сайте PG.ER.RU.

Предварительное голосование — это открытая процедура отбора кандидатов, которые будут представлять партию на выборах избирательных кампаний и в Государственную Думу. Участвовать в голосовании смогут все зарегистрированные избиратели. Список участников избирательных кампаний будет утвержден на Съезде в июне.

«В Московской области стартовало предварительное голосование „Единой России“, в ходе которого жители могут определить кандидатов от партии на предстоящие выборы. Партия выстраивает работу таким образом, чтобы жители были максимально вовлечены в политические процессы, а кандидаты имели возможность проявить себя», — сказал депутат Совета депутатов Балашихи Николай Говричев.

«Единая Россия» на постоянной основе проводит предварительный отбор кандидатов в депутаты всех уровней путем открытого всенародного голосования и предоставляет право сформировать список кандидатов самим избирателям.

Вместе с началом предварительного голосования продолжается прием предложений для Народной программы партии на сайте естьрезультат.рф. Уже собрано более 16 тысяч инициатив от жителей.

Все желающие могут присоединиться к участию в формировании Народной программы.