Жители Балашихи предложили реконструировать корт в микрорайоне Гагарина

Жители Балашихи внесли свои предложения по модернизации объектов спорта на круглом столе, который инициировала партия «Единая Россия». Одна из инициатив — реконструкция корта в микрорайоне Гагарина.

Ходатаем за судьбу большого тенниса в Балашихе выступил Валерий Суетин. «Сейчас на корте играют ребята от 12 и до моих 64 лет, играющий тренер у нас 74 года-75 лет. Из-за того, что уже ямки на корте, от того, что от задней линии до забора полтора метра — многие уходят с корта. А если бы корт был настоящий, хороший…» — рассказал Валерий Суетин.

Теннисный корт в микрорайоне Гагарина и вправду изношен до дыр от сетки и до забора. Но заброшенным он не выглядит, напротив, не лишен уютных деталей: на стене — изображение Гагарина, судейская вышка сколочена из подручных материалов. Единственную в округе открытую игровую площадку спортсмены поддерживают в рабочем состоянии, как могут, в любое время года.

«Даже зимой мы поддерживаем корт: собираемся вместе, нам лопаты выделяет Александр Васильевич, и вместе, своими силами, мы очищаем от снега ото льда и если получается — играем», — рассказал теннисист-любитель Виталий Зайцев.

Эта история знакома жителям улицы Быковского. Их теннисный корт также требовал ремонта. Проект вошел в Народную программу «Единой России». Спортсмены и любители скооперировались, собрали более 200 подписей, и он был включен в муниципальную программу и получил финансирование из местного бюджета. Теперь жители играют там в свое удовольствие. Следующий на очереди — корт в микрорайоне Гагарина.

«Ребята здесь собираются, играют, действительно требуется здесь проведение работ по модернизации. И таких микрорайонов и площадок еще достаточно много, где можно массовый дворовой спорт поднять на новый уровень», — рассказал депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Владимир Шапкин.

Физическая культура остается самым доступным и массовым времяпрепровождением. Сегодня в Балашихе к спортсменам себя причисляет более половины населения. Развития массового спорта, а также спорта высоких достижений продолжится и в будущем.