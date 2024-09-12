Депутаты Балашихи помогли жителю решить вопрос с перерасчетом оплаты за ЖКХ

Житель Балашихи обратился в администрацию округа с вопросом о перерасчете за жилищно-коммунальные услуги. Ему приходят квитанции с задолженностью, которой на самом деле не имеется. Местный депутат помог в решении этого вопроса.

Депутат Балашихи Любовь Миклушонок провела прием жителей. Одной из главных тем стала плата за коммунальные услуги.

По словам местного жителя, он регулярно оплачивает все квитанции вовремя. Несмотря на это, ему продолжают приходить уведомления о задолженности. У другого жителя из числа пришедших на личный прием к депутату возник вопрос об оплате счетов за отопление в летний период.

«Мы обратимся в управляющую компанию для выяснения причин возникновения задолженности и начисления платы за отопление в летние месяцы. Важно разобраться в этом, чтобы не допускать подобных ситуаций в будущем», — подчеркнула Любовь Миклушонок.

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