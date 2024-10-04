Волонтеры передали корма и медикаменты приюту для животных в Балашихе

Волонтеры, активисты и сторонники партии «Единая Россия» Балашихи, а также молодогвардейцы, приняли участие в благотворительной акции «Лучший друг». Вместе с председателем центрального совета сторонников «Единой России» Ольгой Занко и председателем совета Московской области Еленой Андреевой они посетили котодом «Мурлыка» и передали собранные корма, медикаменты и другие необходимые для животных вещи.

«Сегодня мы сделали доброе дело — передали помощь нашим пушистым друзьям. Хочу поблагодарить всех, кто помогал, ведь вместе мы можем значительно улучшить условия жизни тех, кто не может позаботиться о себе сам», — сказал председатель балашихинского совета сторонников Александр Евсюткин.

Котодом «Мурлыка» был основан в 2016 году и существует исключительно за счет благотворительности. Здесь кормят, лечат и помогают найти новых хозяев для порядка 130 животных, которые уже обрели дом в приюте.

Благотворительная акция «Лучший друг» проводилась с 17 по 29 сентября по всей России. В ней приняли участие более 17 тысяч человек, которые собрали около 35 тонн кормов, медикаментов и игрушек для зооприютов.

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