Депутат в Балашихе Галина Ченцова провела личный прием граждан

Депутат Совета в Балашихе Галина Ченцова провела личный прием граждан, посвященный вопросам образования. Мероприятие состоялось в рамках декады приемов, приуроченной к 23-летию партии «Единая Россия», и прошло в Балашихе 1 декабря.

На встрече обсуждались ключевые вопросы, касающиеся дошкольного и школьного образования. Галина Ченцова отметила, что беседы с родителями подчеркнули важность доступности качественного образования и комфортных условий для обучения детей.

«Мы обсудили самые разные вопросы — от обеспечения местами в детских садах до организации дополнительного образования в школах», — сообщила депутат Ченцова.

С начала декабря в общественных приемных Балашихи проходят тематические приемы, охватывающие не только образование, но и другие актуальные темы, такие как жилищно-коммунальное хозяйство и здравоохранение. Это позволяет партийцам не только оперативно помогать жителям в конкретных ситуациях, но и выявлять системные проблемы, требующие решения.

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