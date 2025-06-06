Жители Балашихи получили бесплатные юридические консультации

Во Дворце культуры «Балашиха» прошла встреча в формате «выездной администрации», где жители микрорайона Балашиха-3 смогли обсудить правовые вопросы и получить бесплатные консультации от квалифицированных юристов. Мероприятие собрало специалистов из различных ведомств, включая представителей администрации города, государственных юридических бюро, ГУВД, ФСИН, ЗАГСа Московской области, а также адвокатов и нотариусов.

Основное внимание жители уделили вопросам жилищно-коммунального хозяйства, оплаты счетов, взысканий со стороны ГУВД и работе участковых. Каждый обратившийся получил подробные разъяснения и контакты специалистов для дальнейшего сопровождения.

«Формат Дней юстиции существует с 2018 года по инициативе координационного совета управления юстиции Московской области. Мы регулярно организуем такие встречи в разных районах региона, собирая профессионалов, готовых помочь с широким спектром правовых вопросов», — отметил начальник отдела по вопросам адвокатуры, нотариата и государственной регистрации актов гражданского состояния Управления Минюста России по Московской области Александр Тюмин.

По поручению главы Балашихи Сергея Юрова подобные выездные встречи проводятся в разных районах города. Участие заместителей главы, руководителей профильных управлений и представителей управляющих компаний позволяет жителям оперативно решать свои вопросы в формате «одного окна».